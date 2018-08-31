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Erdoğan müjdeyi vermişti! Emeklilere ekstra zam yapılacak

Tüm emekliler Ocak zammının oranını merakla beklerken 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacağı bildirildi. Düşük emekli maaşları zamla bin liraya tamamlanmış olacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:37
Erdoğan müjdeyi vermişti! Emeklilere ekstra zam yapılacak

Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak.

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANA EKSTRA ZAM YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. 100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

ÇİFTE ZAM YAPILACAK

Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak. İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre, ekonomistler bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bu emeklilerin önce maaşları bin liraya tamamlanacak, ardından da yüzde 6.67 zam yansıtılacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:37
  1. emekliler
  2. zam
  3. maaş

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp20 dk önce
    Zavallı emekliler şu an dahi 1000 lira alsalar nasıl gecinirler. Aslinda memur maaşları oldukca iyi. Memurlara ek zammı yapmayıp o meblağı emeklilere aktarmak bence herhalde daha hakkani olurdu.
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