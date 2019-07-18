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Erdoğan müjdeyi vermişti! İş başvuruları alınmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrı'da kurulacağını açıkladığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:00
Erdoğan müjdeyi vermişti! İş başvuruları alınmaya başlandı

Ağrı Tekstilkent'te, 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev tesisin büyük bölümü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'daki mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı Dünya spor giyim devi Nike'ın fabrikaya personel alımının başlaması kent sakinlerini heyecanlandırdı.

Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte işsizliğin azalmasına katkı sağlayacakları için de gururlu olduklarını ifade eden Hüseyinca, şöyle devam etti:

"Tüm ürünlerini ihraç eden bir firma olarak aslında bu bölgede işsizlik oranının azaltılmasıyla ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla ilgili Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yatırım kararı alındı. Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alanı, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz."

"İstihdam sağlamak çok güzel bir şey"

Hüseyinca, işe alımda yoğun başvuruyla karşılaştıklarını belirterek, ilk etapta 150 kadar kişi alacaklarını bildirdi. Hüseyinca, "Sadece üretim elemanları değil, kreş öğretmeni, hemşire, muhasebe ve güvenlik görevlileri de alacağız. İlk etapta 150 kişilik kontenjana bin 500 kişinin başvurması hem büyük bir mutluluk hem de bu kadar işsizin olması üzüntü veriyor. Tabii ki bu işsizlere istihdam sağlamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle açıldığına işaret ederek, "Şu an binden fazla insanımız burada bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Çok mutluyuz çünkü bu kadar insanın ekmek sahibi olması çok anlamlı ve güzel bir şey." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:00
  1. Ağrı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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