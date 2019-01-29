Erdoğan müjdeyi verdi: Yüzde 2,5'a indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Nişasta bazlı şeker kotası için müjdeyi veren Erdoğan, yüzde 5 olan oranın yüzde 2,5 indirileceğini açıkladı. Erdoğan ''Nişasta Bazlı Şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. NBŞ kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotasını geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve yüzde 2,5’a çekiyoruz.'' dedi.