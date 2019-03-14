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Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 3600 ek gösterge konusunda çalışma yapacaklarını açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:46
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.

"Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz" diyen Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda seçimden sonra çalışma yapacaklarını söyledi.

"3600 ek gösterge meselesini çözeceğiz"

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

"Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı, yılın bir günü değil her gün baş tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir. Ama sağlık konusu herhalde bu listenin en tepesinde yer alır. Buna rağmen sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur. Saldıranlar, aslında doğrudan kendi canlarına, kendi canları kadar kıymet verdikleri yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bilkent Şehir Hastanesi
  3. 3600 ek gösterge

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