Erdoğan müjdeyi verdi! Elektriğe yüzde 12 indirim gelecek Başkan Erdoğan, Rize'deki mitinginde hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini açıkladı.

Memleketi Rize'de düzenlenen mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik geçtiğimiz günlerde gündeme gelen indirimli elektrik uygulamasına ilişkin oranı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini açıkladı.

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