Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev'i kabul etti. Devlet Konukevi'nde gerçekleştiren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.