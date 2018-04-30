Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, karşılama merasiminin ardından baş başa görüştü.

Planlandığından fazla süren görüşmede ticari, ekonomik, yatırım, kültürel ve sosyal alanlar başta olmak üzere Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve ikili işbirliğinin gelişimi ele alındı.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Özbekistan
  7. Recep Tayyip

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika savanası değil Türkiye
    1. Afrika savanası değil Türkiye
    2. İzmir'de feci kaza! Bir aile yok oldu
    3. Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?
    4. "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”
    5. Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti..
    6. 26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına..
    7. Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı!..
    8. Cem Dizdar'dan çarpıcı yorum:..
    9. İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa..
    10. Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli..
    11. Kaçakçılık operasyonunda ele..
    12. Prens Muhammed bin Selman'dan..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs..
    14. Takımı küme düştü... Milli yıldıza..
    15. 'Ege'de ne olacağına Türkler karar..
    16. Erdoğan "1 Mayıs" için mesaj yayımladı
    17. Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı..
    18. 'Vize serbestisi' heyeti Türkiye'ye..
    19. Bekliyorlar ki darbenin tüm şahitleri..
    20. PKK'ya büyük şok! Listedeki terörist..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı