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Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizidir. "

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:24
Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizidir. "
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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:24
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