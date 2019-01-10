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Erdoğan: "Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır."

10 Ocak 2019 Perşembe 14:44
Erdoğan: "Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır."

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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