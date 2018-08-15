Erdoğan-Millet birliği piyasalara güven verdi

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik operasyonların adeta ekonomik bir darbe şekline sokulmak istenmesiyle harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti, yerinde ve zamanında müdahalelerle ekonomiyi tekrar rayına oturttu.

Vatandaşların oynanan büyük oyunu görerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla dövizlerini bozdurmasıyla direnci kırılan yüksek kur, bu sabah itibariyle büyük oranda geriledi.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ, MİLLETİN KARARLILIĞI

ABD'nin PKK ile işbirliği yapan ajanı rahip Brunson üzerinden Türkiye'deki vatan hainlerini kullanarak giriştiği ekonomik darbe girişimi, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde olduğu gibi yine Erdoğan'ın liderliği ve Türk Milleti'nin kararlılığı sayesinde çok kısa sürede bastırıldı.

DOLAR 6,20'YE, AVRO 7 LİRAYA GERİLEDİ

Ekonomik operasyonların başlatıldığı anda yükarı yönlü seyri hızlanan dolar, üst üste yapılan suni müdahalelerde daha da ateşlenerek 7 liraya yaklaşmıştı. Avro ise suni ekonomik gündeme paralel olarak yaklaşık 8 lira civarına ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkarak millete yaptığı çağrılara kulak veren necip milletimiz, Türkiye sevdası için kanıyla ve canıyla olduğu kadar, parası ve malıyla da mücadale etmekten asla geri durmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜSLÜMAN YÜREKLER KIYAMA KALKTI

Müslümanların ülkeleri için canları ve malları ile savaşmaları gerektiğine gönülden inanmış olan kahraman milletimiz, şanlı tarihi boyunca devletinin en zor zamanlarında yanında yer aldı. Devletin karşı karşıya kaldığı en küçük sıkıntıda canından geçerek yardıma koşan milletimiz, 15 Temmuz'da kanı ile savunduğu ülkesini bu kez de maddi imkanlarıyla savundu.

Kara günler için alın terinden, kan emeklerinden artırdığı küçük tasarruflarla aldığı döviz ve birkaç çeyrek altını ile kuyumcu ve dövizbürolarına koşan milletimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bozdurduğu birikimlerinin karşılığı olan mütevazi meblağları devlet bankalarına yatırdı.

ABD TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞININ FARKINDA

NATO üyesi olarak stratejik ortağımız olduğu halde, ülkemize yönelik karanlık odaklarla girdiği ilişkilerle güçlü bir Türkiye istemediğini bir kez daha ortaya koyan ABD, dünya coğrafyasındaki tüm mazlumların umudu olan ülkemizin asırlardır beklenen şahlanışının farkına vardı.

TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ

Terör kıskacına alınmak istenen ülkemizin bölücü terör örgütü PKK ile yıllardır verdiği mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyarak her alanda yoğun bir harekata giriştiği yeni terörle mücadele yaklaşımları, ABD'nin büyük tepkisini çekti. Rahip Brunson ile başlayan kriz de bu mücadelenin en önemli ispatı oldu.

Türkiye'nin PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, THKP-Acilciler gibi dör bir taraftan saldıran terör örgütlerine karşı giriştiği yurt içi ve sınır ötesi mücadele terör destekçilerinin endişeye kapılmasına sebep oldu.