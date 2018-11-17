0553 313 94 23

Erdoğan Millet Bahçesi açarken, Kılıçdaroğlu park gezdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Millet Bahçelerinin açılışını yaparken, Maltepe'de yapılan parkı gezdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:10
Erdoğan Millet Bahçesi açarken, Kılıçdaroğlu park gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yaptığı parka gitti.

Açılışı 29 Ekim'de yapılmıştı

44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından açılan parkı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:10
  1. İstanbul
  2. cumhuriyet halk partisi
  3. 29 ekim
  4. chp
  5. kemal kılıçdaroğlu
  6. maltepe
  7. ali kılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li katil asker suçlu bulundu
    1. ABD'li katil asker suçlu bulundu
    2. Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı..
    3. Ertuğrul'u bekleyen büyük tuzak ne?
    4. Müftü uyardı, temel atma töreninde..
    5. Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100..
    6. İnce fanatiği yazar dönüş yaptı:..
    7. Rengi, yapısı ile bir sürü illetin..
    8. Erdoğan Millet Bahçesi açarken, o park..
    9. BBP belediye başkan aday başvuruları..
    10. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    11. Millet Bahçeleri açıldı! Başkan..
    12. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    13. Fatih hocaya büyük jest! Konya..
    14. Ankara'da taksi şoförü, aracında ölü..
    15. Paraben zehirdir
    16. Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe..
    17. Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en..
    18. Galatasaray'dan 1. Ordu komutanına..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın..
    20. Diyafram sorunu..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’