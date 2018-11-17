Erdoğan Millet Bahçesi açarken, Kılıçdaroğlu park gezdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Millet Bahçelerinin açılışını yaparken, Maltepe'de yapılan parkı gezdi.17 Kasım 2018 Cumartesi 16:10
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yaptığı parka gitti.
Açılışı 29 Ekim'de yapılmıştı
44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından açılan parkı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.
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