Erdoğan Millet Bahçesi açarken, Kılıçdaroğlu park gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yaptığı parka gitti.

Açılışı 29 Ekim'de yapılmıştı

44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından açılan parkı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

















