Erdoğan MHP’nin af teklifini kabul edecek mi? Af ne zaman çıkar? Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

Yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakına ilişkin heyetlerin görüşmesinin ardandan bu kez liderler bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli hem yerel seçim ittifakına ilişkin hem de MHP’nin Meclis Başkanlığına sunduğu mahkumlara ilişkin af teklifi masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

MHP’nin büyük tartışma yaratan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi. Af teklifini hazarlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu gelişmeyi Twittter hesabından, “Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifi büyük bir mücadele sonunda Adalet Komisyonu’na gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Duanızı esirgemeyin” mesajıyla duyurmuştu. Kamuoyunda büyük beklentiye yol açan af teklifine AK Parti mesafeli bir tutum sergiledi. Tekliften etkilenecek suçların kapsamı nedeniyle tartışılan teklifle ilgili gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün yapacağı görüşmeye çevrildi.

Af kimleri kapsamıyor?