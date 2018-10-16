0553 313 94 23

Erdoğan MHP’nin af teklifini kabul edecek mi? Af ne zaman çıkar? Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

Yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakına ilişkin heyetlerin görüşmesinin ardandan bu kez liderler bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli hem yerel seçim ittifakına ilişkin hem de MHP’nin Meclis Başkanlığına sunduğu mahkumlara ilişkin af teklifi masaya yatırılacak.

16 Ekim 2018 Salı 09:15
Erdoğan MHP’nin af teklifini kabul edecek mi? Af ne zaman çıkar? Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

Yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakına ilişkin heyetlerin görüşmesinin ardandan bu kez liderler bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli hem yerel seçim ittifakına ilişkin hem de MHP’nin Meclis Başkanlığına sunduğu mahkumlara ilişkin af teklifi masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

MHP’nin büyük tartışma yaratan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi.  Af teklifini hazarlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu gelişmeyi Twittter hesabından, “Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifi büyük bir mücadele sonunda Adalet Komisyonu’na gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Duanızı esirgemeyin” mesajıyla duyurmuştu. Kamuoyunda büyük beklentiye yol açan af teklifine AK Parti  mesafeli bir tutum sergiledi. Tekliften etkilenecek suçların kapsamı nedeniyle tartışılan teklifle ilgili gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün  yapacağı görüşmeye çevrildi.

Af kimleri kapsamıyor?

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:15
  1. af son dakika gelişmesi
  2. mhp af teklifi kimleri kapsıyor
  3. erdoğan bahçeli görüşmesi af
  4. af ne zaman çıkar
  5. sondakika af haberleri
  6. gündem haberleri
  7. mhp af teklifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    1. Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi..
    2. Kaşıkçı ile ilgili 11 dakikalık ses..
    3. Erdoğan MHP’nin af teklifini kabul..
    4. Halkevlerine operasyon! Gözaltılar var
    5. Pentagon'dan Türkiye açıklaması!
    6. Suudi konsolosluğunda arama için..
    7. Ve açıkladılar! 'Faizler..
    8. Mete Yarar: Amerika'ya çalışan 5 kişi..
    9. Beşiktaş'taki o arsanın yeni sahibi..
    10. Türkiye'de onun gibisi yok! Yüzde..
    11. Dolar alış ve satış ne kadar? Dolar..
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Trump, Erdoğan'a yine teşekkür etti
    14. KYK burs ve kredi başvuruları hangi..
    15. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    16. Şok aktüel ürünler bu hafta
    17. Bagajda 'hazine' buldular! ABD, Kandil..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Suudi Arabistan savaş uçağı düştü
    20. Erdoğan sahaya çıkıyor
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?