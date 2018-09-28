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Erdoğan - Merkel toplantısındaki provokatör dışarı atıldı!

İkili görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in düzenledikleri ortak basın toplantısında taşkınlık çıkartan bir kişi güvenlik güçleri tarafından salondan dışarı atıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 14:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında bir kişi, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

ERDOĞAN KONUŞURKEN HAREKETLİLİK YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan FETÖ'cü Enver Altaylı ile ilgili soruya cevap verdiği esnada salondaki hareketlilik yaşandı. Güvenlik güçleri taşkınlık çıkaran provokatörü dışarı çıkarırken Erdoğan ve Merkel bir süre olayı izledi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:42
  1. Angela Merkel
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. basın toplantısı

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