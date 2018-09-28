Erdoğan - Merkel toplantısındaki provokatör dışarı atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında bir kişi, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

ERDOĞAN KONUŞURKEN HAREKETLİLİK YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan FETÖ'cü Enver Altaylı ile ilgili soruya cevap verdiği esnada salondaki hareketlilik yaşandı. Güvenlik güçleri taşkınlık çıkaran provokatörü dışarı çıkarırken Erdoğan ve Merkel bir süre olayı izledi.