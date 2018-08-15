Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Erdoğan ve Merkel, yaptıkları görüşmede, iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede güncel gelişmeler ele alınarak, iki liderin Eylül sonunda Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşmaya değinildi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ'

Merkel, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.

İKİ ÜLKENİN BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan ve Merkel görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.