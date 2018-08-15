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Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Erdoğan ve Merkel, yaptıkları görüşmede, iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede güncel gelişmeler ele alınarak, iki liderin Eylül sonunda Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşmaya değinildi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ'

Merkel, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.

İKİ ÜLKENİN BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan ve Merkel görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Angela Merkel
  3. Almanya

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu31 dk önce
    Desenize Almanya karışacak....
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE23 dk önce
    Batı devletleri hep birbirini korur kollar. bize düşmandır:bir topluluk bir kişiyi döveceği zaman güya biri ara bulucuymuş gibi araya girer etmeyin tutmayın dövüşmeyin der ancak dayak atacakları kişinin elini kolunu tutar ki vurmasın. bir tanesi veya iki tanesi de karşıya geçip adamın ağzını burnunu kırarlar.
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