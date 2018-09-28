Erdoğan-Merkel görüşmesinde dikkat çeken kareler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Dündar ile ilgili sorulara, "Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder. Bir diğer konu biz Almanya ile suçluların iadesi anlaşması yapmış bir ülkeyiz. Bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Merkel görüşmesini dünya bu fotoğraf kareleri ile takip etti...