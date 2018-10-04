Erdoğan: Meclisimizin de bir an önce...
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak, "Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu'nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.04 Ekim 2018 Perşembe 13:55
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında hayvan hakları konusunda bir çağrıda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum."
YORUM YAZ