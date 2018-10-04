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Erdoğan: Meclisimizin de bir an önce...

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine  Erdoğan, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak, "Meclisimizin de bir an önce  Hayvan Hakları Kanunu'nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:55
Erdoğan: Meclisimizin de bir an önce...

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü  dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hayvan hakları konusunda bir çağrıda bulunan Emine  Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada  dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma  Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla  ele almasını temenni ediyorum."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:55
  1. Emine Erdoğan
  2. Twitter

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