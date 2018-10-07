Erdoğan, McKInsey tartışmalarına son noktayı koydu: Biz bize yeteriz

Yeni Akit Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, danışmanlık şirketi McKinsey konusunda, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” ifadelerini kullanarak tartışmalara son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu ve tayfasının ekonomi yönetimine hizmet vermek üzere ücreti mukabili tutulmuş bir danışman firması üzerinden sorduğu sorularla hükümeti güya köşeye sıkıştırmaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Ülkeyi asıl CHP ABD’ye teslim etti

“Bundan böyle tabii ona bu fırsatı da vermemek için tabii özel sektör bizi ilgilendirmiyor o ayrı bir konu. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok biz bize yeteriz. Eskiden beri soru soran ama cevabını hiç dinlemeyen bu zata değil ama ola ki onun hezeyanlarıyla kafası karışmış olanlar varsa onlara şu gerçekleri ifade etmek isterim. Türkiye, bir dönem sadece ekonomisini değil, savunmadan tarıma, sanayiden ticarete her şeyini Amerika’ya teslim etmiştir. Peki bu ne zaman olmuştur biliyor musunuz? Türkiye bu felaketi tek parti CHP ve onun milli şefi İnönü döneminde yaşamıştır.”

Kriz yok, manipülasyon var

Piyasalarda yaşanan gelişmelere ve eleştirilere de değinen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’de bir defa kriz yok. Önce bir ekonomiyi öğren. Türkiye’de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon var, manipülatif bir hareket var. Bununla bir fatura kesmeye çalışıyorlar, sen de bu faturanın aktörleri arasında yerini alıyorsun. Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen iki ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir anda böylesine büyük bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var.”

Fırsatçılara ‘aman’ yok!

Bazılarının krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırdığına işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Döviz kuruyla hiçbir işi olmayan pek çok sektörde bir anda büyük fiyat artışları yaşandığına dair yoğun şikayetler alıyoruz. Milletime sesleniyorum, bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Ülkemizi kendi reçetelerimizle, çözümlerimizle, programlarımızla hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz.”

Cumhur ittifakı gönlümüzde

Yerel seçimlere ve ittifaka da değinen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Milletvekili seçimlerinde aday tespitinde yapılan hataların nasıl vahim sonuçlara yol açabileceğini hep birlikte gördük. Bazı illerde gerçekten hiç beklemediğimiz, hayal dahi edemeyeceğimiz sonuçlarla karşılaştık. Bunların her biri bizim için önemli birer ders. Yaşadıklarımızdan ibret alacağız ki tarih tekerrür etmesin. Cumhur İttifakı’nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık.”

Filistin denince akla AK Parti gelir

Hep Filistinlilerle birlikte olduklarını, Filistinlilerle yoğrulduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Filistin denince akla AK Parti gelir, Gazze denince akla AK Parti gelir ve onun lider kadroları gelir” dedi.

“Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun?”

Kılıçdaroğlu’nun son grup konuşmasında önce Kudüs meselesine girdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Ardından da hızını alamayıp, ‘Erdoğan gitti, BM’de konuştu, Filistin’le ilgili tek söz etmedi’ diyor. Şimdi ben buna nasıl cevap vermeyim? Biliyorum buna benim milletim inanmaz, hele hele Filistinli hiç inanmaz. Hadi bu zat bizim konuşmamızı dinlemedi diyelim etrafından ona Tayyip Erdoğan’ın her uluslararası platformda olduğu gibi Birleşmiş Milletler’de de Filistin’e ve Kudüs’e nasıl sahip çıktığını anlatacak bir Allah’ın kulu yok mu, demek ki yok. Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun, önce kendine çeki düzen ver, kendine gel.” Ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının farkında olan partilerin siyasi yelpazedeki farklılıkları bir kenara bırakarak, milli konularda birlikte hareket etmeyi başardıklarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum”

“Ben bu vesileyle sayın Bahçeli’ye de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü milli olma, yerli olma şuurunu yakalamak tabii her yiğidin kârı değil. Bay Kemal’in de zaten böyle bir derdi yok. Cumhur İttifakı işte bunun en güzel örneğidir. Cumhur İttifakı’nı basit bir seçim ittifakı olarak görenler de yanılıyor. Cumhur İttifakı milli ve yerli duruş sahiplerinin ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri dayanışmanın adıdır.”