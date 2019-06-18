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Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"

18 Haziran 2019 Salı 21:49
Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:49
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