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Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Theresa May
  3. Berat Albayrak
  4. İdlib
  5. Suriye

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