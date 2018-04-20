Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifestomuzu İstanbul Kongresinde açıklayacağız

Eyüp Sultan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sayın Başbakan ile beraber İstanbul, İzmir hariç bütün vilayetleri dolaştık. Şimdi manifestomuzu açıklayacağız" ifadelerini kullanarak manifesto için İstanbul Kongresini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Manifestomuzu İstanbul Kongresine yetiştireceğiz ve açıkladıktan sonra yola koyacağız. Genel Merkez'de bir toplantı yaptık. Bu toplantı ile tüm milletvekillerimize o heyecanı vermiş durumdayız. YSK'nın takvimi açıklaması ile birlikte hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız ve yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamalarını da yapıp, milletvekillerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yürütmüş olacağız. Ya Allah Bismillah deyip yola koyulacağız.

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme sonrası adımımızı attık. Daha önce 3 bizden 3 MHP'den arkadaşın hazırlık dönemi oldu. Bu başarılı çalışmalar parlamentoya da yansımaya başladı. Dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek.