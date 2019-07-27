Erdoğan, Malezya Başbakanı ile kahvaltıda bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi. Ayrıntılar gelecek...

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