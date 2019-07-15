Erdoğan “Malesef” dedi ve açıkladı: Halen geçemedik!

Dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir gündemde olan milli paralarla alışveriş konusunda konuştu.

“S-400’lerin bedeli ABD Doları ile mi Ruble ile mi ödendi?” sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu alımla ilgili olarak maalesef Ruble’ye tam manasıyla geçemedik. Bu konuyla ilgili Merkez Bankalarımızın ortaya koyduğu tavır, bu işin gecikmesine neden oldu. Liderler olarak biz yerli paramıza geçiş yapalım istiyoruz. Ama bu bürokratik oligarşi diyoruz ya işte bu noktada onlar devreye giriyor. Bunu aşacağız” dedi.