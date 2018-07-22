Makedon Türk’ü Daim'in Erdoğan sevgisi

Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan ve televizyondan izlediği 15 Temmuz haberlerinden etkilenen 13 yaşındaki Daim Muharrem, büyük bir başarıya imza attı. Daim, üyesi olduğu Adrenalin Bisiklet Kulübü'nden iki arkadaşı Levent Rıfat ve Bekim Kalisi ile birlikte yola çıkarak 5 gün boyunca pedal çevirdi ve İstanbul'a ulaştı. Daim ve arkadaşları, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni İstanbul'da kutlarken, başarılarını ise şehit Abdullah Tayyip Olçok'a atfetti.

Sabah'a konuşan Daim Muharrem şunları söyledi:

GÜCÜMÜZÜ TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ

Biz Makedonyalı Türkler olarak gücümüzü Türkiye'den alıyoruz. Televizyon izlerken 15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok'u gördükten sonra elimden ne gelebilir diye düşündüm. Çünkü Abdullah Tayyip Olçok benim yaş grubumdandı. Onu şehit eden hainlere karşı bir tepki vermem gerekiyordu, aynı zamanda da diğer şehit ailelerine destek olmam gerekiyordu. Yaşım henüz küçük olduğu için büyüklerimden ve bisiklet kulübümden destek isteyerek İstanbul'a kadar pedal çevirmek istedim. Yolculuğumuz 5 gün sürdü. Günde yaklaşık 150 km yol kat ederek Türkiye'ye ulaştık.





Daim Muharrem, Levent Rıfat, Bekim Kalisi ve kulüp başkanı Şpendi Kelis ile birlikte önce 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni, ardından da Abdullah Tayyip Olçok'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.



ERDOĞAN MÜSLÜMANLARIN BABASI

Başkanımız Erdoğan Makedonya'daki Türklere çok yardım ediyor. Tüm dünyadaki Müslümanlara yardım ediyor. Başkanımızı indirmek istiyorlar, bence bunun nedeni Türklüğü bitirmek istemeleridir. Ben 13 yaşında Türkiye'miz için Başkanımız için bisikletle 1000 kilometre pedal çevirirken, hiçbir şey yapmayıp o kadar imkâna ve büyük bir devlete sahipken hala ihanet edenleri anlamıyorum. Erdoğan tüm Müslümanların babasıdır. Bugün Makedonya'dan aday olsa burada da kazanır, başka ülkede de kazanır. Çünkü herkes onun gibi bir lider istiyor.

TEK HAYALİM BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK

Benim tek hayalim Başkanımız Erdoğan ile görüşmek, onu çok seviyorum. Uluslararası bisiklet yarışmalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Ben 13 yaşında bir Makedon Türk'ü olarak diyorum ki ben ve arkadaşlarım tüm gücümüzle onun arkasındayız. Türkiye'ye pedal çevirirken yoruldum ama 15 Temmuz şehitlerimiz aklıma geldikçe yorgunluğum geçti. Eğer Türkiye'ye Başkanımıza bir şey olursa bizim burada hiçbir hakkımız kalmaz. Türkiye güçlü oldukça biz burada güçlüyüz.





O BAŞA GELDİ BİZ DE GÜÇLENDİK

Daim Muharrem Türkiye'deki gençlere de seslendi: Başkan Erdoğan'ın sunduğu imkanların ve güçlü devletin değerini bilmelisiniz. Başkan'a şu an yedi düvel saldırıyor, Biz biliyoruz ki eğer birileri seninle uğraşıyorsa sen markasın ve sen değerlisin. Ancak asla başaramayacaklar. Allah, Başkanımıza uzun ömürler versin. Türkiye güçlü olursa biz de güçlüyüz. Erdoğan'dan önce bizim burada haklarımızı savunan kimse yoktu. Ne zaman Tayyip Erdoğan ortaya çıktı, biz de burada güçlendik. TİKA'yı kapatmak isteyenler veya komutanımızın apoletlerini sökmeye çalışanlar biraz düşünsünler. Biz mesafe olarak uzağız ama kafamız, beynimiz, gönlümüz Türkiye'de. Anavatanımız orası. Ama onlar ülkenin değerini bilmiyor, iyi niyetli değiller. TİKA'yı kapatmak isteyenler, burada yaşayan Türkleri ve İslamiyet'i öldürmek istiyordur. TİKA, camiler, okullar yapıyor, tarihimizi yeniliyor. Bizim evlatlarımız Türk değil mi? Allah'a şükür Türk milletimiz bunları söyleyenlerin hepsini sandığa kapattı. Eğer kafalarını 10 saniye çalıştırsalar onlar da gerçeği görecekler.