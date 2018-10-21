"Erdoğan, makamların dönüştüremediği ama makamları dönüştüren birisidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, partisinin Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı Marmara Bölge Tanıtım ve Medya Başkanları Toplantısında, AK Parti belediyeciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu tarihin, AK Parti belediyeciliğinin başlangıcı olduğunu dile getiren Ünal, 90'lı yıllarda Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatarak, "Aslında 90'lı yıllar Türkiye için kayıp yıllardır. Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Türkiye ise kendi içine kapandı ve kendi içinde kırıldı. Sovyet Rusya'nın dağıldığı, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı bu yıllarda Türkiye kendisi için ortaya çıkan fırsatları konuşamadı bile. Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından Türki coğrafyada oluşan fırsatlar değerlendirilemedi. Özal, o coğrafyayı ziyaret etmiş, geldiğinde büyük bir heyecanla açıklamalar yapmıştı. Sonra da garip bir şekilde aramızdan ayrıldı." diye konuştu.

Daha sonra Türkiye'nin kendi içinde büyük kırılmalar yaşandığını yineleyen Ünal, Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu anımsattı.

"Erdoğan kendi belediyeciliğini hakim kıldı"

Ünal, 1994'te merkezi hükümetin belediyelere kaynak gönderemediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erdoğan belediye başkanı olduğunda 'Hükümet bize ödenek göndermiyor.' diye bir cümle duymadınız ondan. Kendi kaynaklarını doğru bir şekilde kullanan Erdoğan, bu manada kendi belediyeciliğini hakim kıldı. Cumhurbaşkanımız, bunların dışında sosyal ve insan odaklı ve insanla iç içe belediyeciliğin ne anlama geldiğini gösterdi. İstanbullu elitler için hazırlanan tesisleri halka açtı. İstanbul'u çöpten, çukurdan ve çamurdan kurtardı. Bunun yanında sosyal belediyeciliğin bir şehremaneti olduğunu ortaya koyarak, belediye başkanının da şehrül-emin olduğunu gösterdi."

Erdoğan belediyeciliğini "emin olmak" kavramıyla niteleyen Ünal, "Erdoğan belediyeciliğinde şehir bir emanettir, belediye başkanı da emin olunan insandır. İşe tekrar buradan başlamak gerekir. Erdoğan belediyeciliğinin tek bir amacı vardır. İnsanı evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu, güven içerisinde ve müreffeh yaşatmaktır. Cumhurbaşkanımız, Başbakan olduğunda bu hedefini bütün Türkiye için bir amaç haline getirdi. Erdoğan, devletle millet arasındaki kucaklaşmayı sağlarken, bu ikisi arasındaki makası da kapattı." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan, makamların dönüştüremediği ama makamları dönüştüren biridir"

Ünal, vatandaşların 90'lı yıllarda devlet görevlilerinin karşısında konuşmaktan bile çekindiğini anımsatarak, Erdoğan, sayesinde milletin gerçek efendi olduğunu hatırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tecrübesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünal, "Erdoğan'ın gençlik kollarından itibaren izlediği siyaseti ortadadır. Hiçbir makamın dönüştüremediği ama geldiği her makamı dönüştüren bir şahsiyet var karşımızda. Erdoğan, makamların dönüştüremediği ama makamları dönüştüren biridir. Böylece farkını ortaya koymuştur." dedi.

Toplantıya Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcıları AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Emre Cemil Ayvalı, Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Burak Yıldız ile Marmara Bölgesi 3 kademe tanıtım medya başkanları katıldı.