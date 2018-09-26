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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesi başladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:35
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Görüşmede Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:35
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