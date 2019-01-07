0553 313 94 23

Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü- Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:21
Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti.

Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İdris Naim Şahin bombası! İşte aday gösterileceği büyükşehir...
    1. CHP'den İdris Naim Şahin bombası! İşte..
    2. Eren Erdem hakkında yakalama kararı
    3. Demokratik bir ülke bir terör örgütünü..
    4. Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Eren Erdem hakkında yakalama kararı..
    7. Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ..
    8. Bolu Dağı'nda kar yağışı
    9. Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
    10. Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü!
    11. Hırsızlıklara karşı tedbirler kolaylaştı
    12. Kazı yapan defineci canından oldu! 3..
    13. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    14. Darbeci hainler tarafından alıkonulan..
    15. Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte..
    16. Saçlarınız bakım istiyor
    17. Futbol kulüplerinin idari ve mali..
    18. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    19. Yok yere mide ağrısı çekmeyin
    20. Putin, Sovyetler'den kalma topu patlattı
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!