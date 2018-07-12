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Erdoğan- Macron görüşmesi sona erdi

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:39
Erdoğan- Macron görüşmesi sona erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATo Zirvesi'nin ikinci günü başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Merkezi'ne gitti.

Erdoğan'ın bugünkü programında ikili görüşmeler ağırlıkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 1 saat 15 dakikalık görüşme yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmesini Çipras ile yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek. 

Liderlerin bugün Afganistan'daki çatışmalara yoğunlaşması bekleniyor. Zirvenin sonuç bildirisi dün gece yayımlandı. Bildiride, Suriye sınırından gelen tehditlere karşı Türkiye'ye verilen sözlerin tutulacağının altı çizildi.

Bildiride İran'ın ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine de dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:39
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