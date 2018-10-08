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Başkan Erdoğan Macaristan Meclis Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir görüşme gerçekleştirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:20
Başkan Erdoğan Macaristan Meclis Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de temaslarını sürdürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, sonrasında Meclis Başkanı Laszlo Köver’i kabul etti.

Erdoğan, yarınki temaslarına ise Türkiye-Macaristan İş Forumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek ve Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak. Galiçya Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek olan Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda dönmek üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı’na hareket edecek.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:20
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. macaristan
  3. Laszlo Köver

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