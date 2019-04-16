Erdoğan-Lukaşenko ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacmini 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşme ve anlaşmaların imza töreni sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ortak basın toplantısı düzenledi.



Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye'ye en son 23 yıl evvel geldiğini belirterek, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde bulunmadığını ve iki ülkenin de böyle güzel perspektiflere sahip olmadığını söyledi.

Lukaşenko, "Bir cumhurbaşkanı olarak sizi (Erdoğan) tebrik ediyorum. Türk halkını size hem 16 Nisan 2017 Halk Oylamasındaki anayasa kabulü ve cumhurbaşkanlığı seçim döneminde verdiği destek, kuvvet ve ilhamdan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sürekli halkını destekleyen ve siyasetteki güçlü duruşundan dolayı tebrik ettiğini dile getiren Lukaşenko, "Yeni anayasanın, Türkiye ile Belarus arasındaki dostane ilişkilere yardımcı olacağını ve hayırlara vesile olacağını düşünüyorum." dedi.

- "Erdoğan'ın ziyareti yeni bir sayfa açtı"

Belarus'un Türkiye ile olan ilişkisine her zaman çok önem verdiğinin altını çizen Lukaşenko, 2016'da Erdoğan tarafından cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk kez Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan ziyaretin, Türkiye-Belarus ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını anımsattı.

Lukaşenko, konuşmasına şöyle devam etti:

"O zaman iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve insani iş birliği alanlarında öyle bir patlama olmuş ve o kadar ilişkilerimizin yeni güç ve dinamiğinin başlangıcı olmuştu ki biz 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hakkında konuşmuştuk. Buna inanmamıştım ama geldiğimiz noktada Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacmimin 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkilerimizde kapalı ve gizli konular olmayacağı sözünü verdik."

Özellikle savunma sanayi ve diğer alanlarda radikal ve ciddi adımlar atılmasından yana olduklarını vurgulayan Lukaşenko, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Erdoğan'ın Belarus'a 2016'daki ziyaretinden sonra yüzde 20 arttığını söyledi.

Lukaşenko, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını vurgulayarak, "İki ülke de ticaret potansiyelinin arttırılması ve daha fazlasının yapılmasına layıktır. Biz bunu yapacağız. İnanıyorum ki Türkiye'deki bu görüşmemiz buna yardımcı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi bilen Belarus halkı da yeni bir adım ve sayfayı bekliyor. Bugünkü görüşmeleriz her alandaki gelişmenin yeni sayfasını açmış oldu. Biz ilgili bakanlarımıza, anlaşmaların yerine getirilmesi konusunda talimatlar verdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, gündemdeki bütün konuları ele aldıklarını ifade ederek, iki ülkenin bütün konularda anlaştığını ve herhangi bir ihtilaf yaşamadığına dikkati çekti.

- "Türkiye'de ilk traktörleri üretmeye başladık"

Türkiye ile Belarus iş birliğinin temelinin ekonomi olduğunun altını çizen Lukaşenko, "Ticaret ve yatırım alanlarında önemli konuları ele aldık. Ortak projeler, ortak yatırımlar, kimya, tekstil ve tarım alanı gibi konuları ele aldık." dedi.



Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Sıradan konulardan daha kapsamlı ve daha karmaşık konulara geçişi sağladığımız için mutluyum. Ortak kurduğumuz bu traktör fabrikası bunlardan bir tanesi. Biz de birlikte müşterek başka projelerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de ilk traktörleri üretmeye başladık. Belarus-Türkiye İş Forumu'nun yapıldığı yerde iki traktör şu anda sergileniyor. Böyle örnekler çok azdır. Türkiye-Azerbaycan-Belarus ortaklığında üretiminin yapılması nadir bir örnektir."

- "Biz size karşı her zaman dostluğumuzu sergiliyoruz"

Türk bankalarının Belarus'a yatırım yapmalarını beklediklerini ifade eden Lukaşenko, lojistik rotalarının ve yüklerin taşımacılığı çalışmaların iyileştirilmesi ile ortak üretimin yerlileştirilmesi konusunda Belarus'ta çalışmalara devam edileceğini bildirdi:



Teknoloji, inovasyon ve eğitim konularında iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktaran Lukaşenko, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ortak bilimsel çalışmaların sürdürülmesi, akademik konularda öğrenci değişimi istihdamı ve yüksek eğitim kurumları arasında iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmek istiyorum. Ticaret, ekonomik, teknik ve insani yönlerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözüme son verirken, Türkiye'nin bizim için kesinlikle öncelikli bir ülke olduğunu ve dostluğumuzu çok yüksek değerle değerlendirdiğimizi ve iş birliğimizi her zaman sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ediyorum. Dostluğumuzu, güvenilirliğimizi ve özellikle Belaruslulara olan güveninizin sarsıldığını düşünmüyorum. Biz Belarus halkı olarak size karşı her zaman dostluğumuzu sergiliyoruz, anlaşmalarımızın da her zaman arkasındayız ve bu sürekli böyle olacaktır."