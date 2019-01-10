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Erdoğan: "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum."
10 Ocak 2019 Perşembe 14:46
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:46
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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