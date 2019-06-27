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Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi! "Bunu iyi yapamadık"

23 Haziran seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da İstanbul seçim sonuçları masaya yatırıldı. YSK’nın iptal kararının seçmene iyi anlatılamadığı vurgulandı. Toplantıda, 31 Mart’ta AK Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı ilçelerde oy oranlarının düşüşünün nedenleri ve sosyolojik boyutunun incelenmesi kararı verildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 07:38
Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi! "Bunu iyi yapamadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK’nın yenileme kararıyla gerçekleştirilen İstanbul seçimlerinin ardından ilk MYKtoplantısını önceki gün yaptı. Erdoğan, bu toplantıda parti kurmaylarına 23 Haziran sonuçlarına ilişkin detaylı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Yaklaşık 4.5 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Erdoğan, seçmenin kendilerine verdikleri mesajı çok iyi anladıklarını ve bu konunun tüm yönleriyle ele alınmasını istediği kaydedildi.

Toplantıda İstanbul’un önemine dikkati çeken Erdoğanın, ''Bu bir yerel seçim. Bunu alıp başka noktalara çekmek doğru olmaz. Artık daha çok çalışacağız'' dediği öğrenildi.

Nedenleri araştırılacak

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuçlara ilişkin tetkiklerini yapacağını, kurmaylarına da hem 23 Haziran hem de 31 Mart seçim sonuçlarını karşılaştırarak çalışılması talimatını verdiği belirtildi.

31 Mart’ta AK Parti’nin belediye başkanlığını aldığı ilçelerde bu seçimde düşüş göstermesinin nedeninin gençler başta olmak üzere kadınlar, esnaf ve sivil toplum örgütleri nezdinde sosyolojik boyutunun araştırılacağı öğrenildi.

Seçimin iptali iyi anlatılmadı

Toplantıda seçim sonuçlarına ilişkin de bir sunum yapıldı. Sunumda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın sahada iyi çalıştığı vurgulandı. Seçmenden gelen tepkilerinin de değerlendirildiği MYK’da, vatandaşa seçimin neden yenilendiğinin iyi anlatılmadığı kaydedildi. AK Parti’de tüm birimlerin kendi hazırlayacağı raporlar sonrası parti yönetiminde değişime gidileceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 07:38
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