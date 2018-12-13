Başkan Erdoğan Kosta Rika Büyükelçisini ağırladı
Başkan Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.13 Aralık 2018 Perşembe 18:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti.
Büyükelçisi Fallas’ın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıtması ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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