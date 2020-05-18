Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Hesabı milletimiz sandıkta görecektir

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

Darbe çığırtkanlığı bekleyenler cevabını alacaklar

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.

Tehdit tüm dünyada biterse çözülür

Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak görüyoruz

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

Hayatımızın vazgeçilmezi: Maske, mesafe, temizlik

Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

Başakşehir Hastanesi'nin ismi belli oldu

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik.

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Arife gününden bayramın son gününe kadar olan 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.