Erdoğan konuştu, Beşiktaşlı Vida dikkatle dinledi
Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat yıldız Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in ortak basın toplantısına katıldı.16 Ocak 2019 Çarşamba 19:50
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, resmi temaslar için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kitarovic, Beştepe'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in düzenlediği basın toplantısını katıldı.
Domagoj Vida'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dikkatle dinlemesi gözlerden kaçmadı.
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