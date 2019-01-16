Erdoğan konuştu, Beşiktaşlı Vida dikkatle dinledi Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat yıldız Domagoj Vida, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in ortak basın toplantısına katıldı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, resmi temaslar için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kitarovic, Beştepe'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in düzenlediği basın toplantısını katıldı. Domagoj Vida'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dikkatle dinlemesi gözlerden kaçmadı.

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