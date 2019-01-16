Erdoğan-Kitaroviç ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brexit ihtimaline karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerin etkilenmemesi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza töreni sonrasında liderler ortak basın toplantısı düzenlendi.

Mevkidaşı Kitaroviç ve heyeti başkentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, görüşmelerde Türkiye-Hırvatistan arasındaki bütün ilişkileri ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Erdoğan, "Müttefikimiz Hırvatistan ile ortak coğrafyamız Balkanlar başta olmak üzere pek çok alanda kuvvetli iş birliğine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile az önce yaptığımız görüşmelerde, özellikle ülkelerimizin karşılıklı menfaatleri ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirme bakımından çok çok faydalı bir teatide bulunduk." diye konuştu.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye yükseltilmesi yönündeki ortak idealimizi teyit ettik. Bu alanda atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde de bulunduk. Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması üzerinde çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanlarında iş birliği programının imzalandığını vurgulayan Erdoğan, "Bunun yanında SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi de bugün imzalanmış bulunuyor, bu mutabakat zaptının imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunları uygulamaya geçirmekte de kararlıyız. Bu metinlerin, ülkelerimiz arasındaki kültürel ve insani bağların daha da güçlendirilmesinde katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimizi yakından ilgilendiren birçok bölgesel ve uluslararası konularda aynı hassasiyetleri paylaştığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek üçlü danışma mekanizmasının yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Hırvatistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin her zaman en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Bu desteğin, Hırvatistan'ın 2020'nin ilk yarısında üstleneceği dönem başkanlığı sırasında daha da güçleneceğine inanıyorum.

Avrupa Birliği, Brexit meselesi dolayısıyla hassas bir dönemden geçiyor. Bizler de Brexit sürecini ve tartışmaları yakından takip ediyoruz. Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın, Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz."

- "Hedefimiz 1 milyar dolar"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017'de ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı. 2018'in ilk 11 ayı itibarıyla bu rakam 575 milyon dolar seviyesinde, tabii temennim odur ki 2018'in sonu itibarıyla bu rakam 600 milyon dolara ulaşmış olsun. Bizim aramızda başka bir hedef var, o da 1 milyar dolarlık bir hedeftir. Bu hedefe 2019'da biraz daha yaklaşırız diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alınması gereken bazı tedbirlerin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu noktada karma ekonomik komisyon ve kara ulaştırması karma komisyonu gibi mekanizmalarını canlandırmamız gerekiyor. Bunun yanında iş adamlarımızı teşvik etmeyi karşılıklı sürdüreceğiz. Sayın Başkana da ifade ettim, 'İlk Zagreb ziyaretime iş adamlarımızla beraber gelip, orada Hırvatistanlı iş adamlarıyla karşılıklı olarak aynı masa etrafında toplayalım ve orada çok ciddi bir sıçramanın kararını alalım.' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Hırvatistan'daki müteşebbislerimize gerçekten güçlü destek veriyor. Bu destekler neticesinde Hırvatistan'daki Türk yatırımlarının toplam değeri 350 milyon avroyu buldu. Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen projelerin bedeli de 610 milyon doları geçti. Temennimiz, önümüzdeki dönemde her iki ülkenin yatırımlarını karşılıklı artırmalarıdır. Liderler olarak bizler bu noktada üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz."

- Anlaşmaların imza töreni

Basın toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kitaroviç huzurunda iki ülke arasındaki bazı anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Buna göre Türkiye ile Hırvatistan arasında 2019-2021 yıllarında kültür ve sanat alanındaki iş birliği anlaşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Zdravka Busic imzaladı.

SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi kapsamındaki iş birliği mutabakat zaptı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Hırvatistan İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz Hasanoviç tarafından imza altına alındı.