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Erdoğan: "Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz."

13 Aralık 2018 Perşembe 14:10
Erdoğan: "Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz."
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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