Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz."

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