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Erdoğan, Kaşıkçı için Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Belgrad Ormanı’nda keşif yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2018 Salı 13:44
Erdoğan, Kaşıkçı için Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığını söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Erdoğan, ''Cemal Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü konsolosluğa gidiyor. Bu ziyaretin cinayeti planlayan ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Bir planlama ve yol haritası burada çalışmaya başlıyor.'' ifadelerini kullandı.

“Belgrad Ormanı'nda keşif yapılmış

Erdoğan, “Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediliyor. 1 Ekim'de 16.30'da 3 kişilik bir ekip İstanbul'a geliyor. Başkonsolosluktan başka bir ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif çalışması yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Üçüncü ekip de İstanbul'a tarifeli ekip geliyor. Aralarında generallerin olduğu diğer kip özel uçakla İstanbul'a geliyor. Toplam 15 kişilik ekip başkonsoloslukta buluşuyor. Konsolosluk kamerasındaki hard disk sökülüyor.'' dedi.

İşte Erdoğan'ın bahsetti o bölge:

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:44
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Belgrad Ormanı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cemal Kaşıkçı

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