0553 313 94 23

Erdoğan kazanınca Ermenistan'ı korku sardı

Rus siyaset uzmanı Yevgeniy Mihaylov'a göre Ermenistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası Rusya'ya nüfuz ederek, Moskova'yı Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan tarafına çekmesinden endişe duyuyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:57
Erdoğan kazanınca Ermenistan'ı korku sardı

Sputnik Azerbaycan'a konuşan Mihaylov, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde kazandığını zaferin sadece Batı için değil, Ermenistan için de kötü haber olduğunu belirtti. Mihaylov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'ı desteklemesinin bunun en önemli nedeni olduğunu kaydetti.  

'AB VE ABD BÜYÜK BÖLGESEL VE MÜSLÜMAN ÜLKEYE KARŞI ÇIKIYOR'  

"Tüm uluslararası toplum, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini endişeyle bekledi. Erdoğan'ın seçimleri mutlaka kaybedeceğinin öne sürüldüğü bilgi kirliliği nedeniyle gerilim iyice artmıştı. Türk liderin karşıtları, Türkiye'nin belirsizlik ve siyasi kaos yoluna gireceğini savundu. Sputnik'in haberine göre, bunu özellikle, bağımsız kararlar alan büyük bölgesel ve Müslüman bir ülkeye karşı çıkan AB ve ABD istedi" diye devam eden Rus uzman, ancak bir felaket yaşanmadığını ve Türk halkının Erdoğan'a ve siyasi çizgisine güvenini teyit ettiğini vurguladı.  

'PUTİN'İN TEBRİĞİ TESADÜF DEĞİL'  

Bu arada Mihaylov'a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimlerden sonra Erdoğan'ı kutlayan ilk liderlerden biri olması tesadüf değil. Birkaç yıl süren zorlu sürecin ardından Moskova ve Ankara arasında ekonomi, enerji alanında ve Ortadoğu'da terörle mücadele de dahil askeri alanda müttefiklik ilişkilerinin kurulduğunu anımsatan Mihaylov, "Rusya ve Türkiye, hem tarihi hem de siyasi açıdan birçok ortak paydaya sahip. İki ülke, önümüzdeki yıllarda küresel arenadaki ortaklığını pekiştirebilir ve birçok sorunda koordineli hareket edebilir" ifadelerini kullandı.    

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:57
  1. Ankara
  2. Rus siyaset uzmanı Yevgeniy Mihaylov
  3. Vladimir Putin
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • REİS CcCREİS CcC10 sa önce
    yalan az önce girdim baktım öyle bir haber yok siz teröristlerle erbakan hocaya p... diyen kansızlarla birlik olmaya devam edin
  • uyu ümmet uyu uyu ümmet uyu 12 sa önce
    tacir havuz tek damla ıslam kanı varsa sende .secımden 6 gun once israıl haretz gazetesınde cıkan köşe yazıyı cevırıp yayınla yazı özet ışu.turkıye secımı erdoğan hukumetı olmasa olmazımız .91 de ırak savasında ve sonrası başarısız oldu tr hukumetı yardımı kapalı kapı arkasında yoktu tersı karşıttı bıze erdoğan hukumetıyle işler değiştı erdoğan sert katı karşıtımız meydanda güvenı sağlamış halkına kapalı kapı arkasında desdeği anlatılmaz ırak lıbya surye lubnan bı cok ülke dahası iran kapısına dayanmış israil tam bu sırada hukumet değişse başarısız olur dedım ya erdoğan karşıtımız iran mudahalesı erdoğan hukumetıne ıhtıyacımız var erdoğan dengeyı sağlıyor hem karsıt hem işlerımız onla yürür israıl açıktan desdeğini açıklamalı erdoğan nımettır ıkdıdara gelmesı olmazsa olmazımız
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması