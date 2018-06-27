Erdoğan kazanınca Ermenistan'ı korku sardı

Sputnik Azerbaycan'a konuşan Mihaylov, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde kazandığını zaferin sadece Batı için değil, Ermenistan için de kötü haber olduğunu belirtti. Mihaylov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'ı desteklemesinin bunun en önemli nedeni olduğunu kaydetti.



'AB VE ABD BÜYÜK BÖLGESEL VE MÜSLÜMAN ÜLKEYE KARŞI ÇIKIYOR'



"Tüm uluslararası toplum, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini endişeyle bekledi. Erdoğan'ın seçimleri mutlaka kaybedeceğinin öne sürüldüğü bilgi kirliliği nedeniyle gerilim iyice artmıştı. Türk liderin karşıtları, Türkiye'nin belirsizlik ve siyasi kaos yoluna gireceğini savundu. Sputnik'in haberine göre, bunu özellikle, bağımsız kararlar alan büyük bölgesel ve Müslüman bir ülkeye karşı çıkan AB ve ABD istedi" diye devam eden Rus uzman, ancak bir felaket yaşanmadığını ve Türk halkının Erdoğan'a ve siyasi çizgisine güvenini teyit ettiğini vurguladı.



'PUTİN'İN TEBRİĞİ TESADÜF DEĞİL'



Bu arada Mihaylov'a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimlerden sonra Erdoğan'ı kutlayan ilk liderlerden biri olması tesadüf değil. Birkaç yıl süren zorlu sürecin ardından Moskova ve Ankara arasında ekonomi, enerji alanında ve Ortadoğu'da terörle mücadele de dahil askeri alanda müttefiklik ilişkilerinin kurulduğunu anımsatan Mihaylov, "Rusya ve Türkiye, hem tarihi hem de siyasi açıdan birçok ortak paydaya sahip. İki ülke, önümüzdeki yıllarda küresel arenadaki ortaklığını pekiştirebilir ve birçok sorunda koordineli hareket edebilir" ifadelerini kullandı.