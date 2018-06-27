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Erdoğan kazandı, FETÖ ve Avrupa ülkeleri Avrupalı Türklere saldırıya geçti!

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'nin zaferi ile sonuçlanması FETÖ'cülerin yoğunlukta olduğu Hollanda ve Belçika gibi ülkeler saldırıya geçti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 02:33
Erdoğan kazandı, FETÖ ve Avrupa ülkeleri Avrupalı Türklere saldırıya geçti!

FETÖ'nün kapatılan haber kanalı yerine yayın yapan 'shaber3' adlı internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Avrupalı Türkleri hedef aldı

İşte FETÖ'cü hainlerin sitesinde yer alan 'Hollanda'da Erdoğan şaşkınlığı...' başlıklı haber:

KUTLAMALAR ÜZERİNDEN HEDEF ALDILAR

AK Partili seçmenlerin, Hollanda ve Belçika sokaklarında Erdoğan'ın zaferini kutlaması FETÖ ve Avrupa ülkelerini 'gürültü kirliliği' olarak nitelendirerek rahatsız etti.

Demokrasi Forumu Partisi Grup Başkanı Annabel Nanninga, "kornacı Türkler" dediği AK Parti seçmenlerinin gösterisini "tuhaf" diye değerlendirdi.

KONVOY VE KORNALAR RAHATSIZ ETMİŞ

Nanninga, 'trafiği tıkayarak yaşadıkları topluma sırt çevirdiklerini ve şok edici bir durum' dedi.

Amsterdamlı politikacı, şunları söyledi: "Umuma açık alanlarda kurallara uymamaları ve açık açık bir despota destek vermeleri kaygı verici. Bizim sokaklarımızın patronunun kim olacağına belediye başkanı, savcı ve polis üçgeni yerine AK Parti karar veriyor."

AVRUPALI TÜRKLERİN ASİMİLE OLMALARINI İSTİYORLAR

Yaşlılar Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Wil van Soest, "Bunlar çoğunlukla genç insanlar. Hiçbir zaman yaşamadıkları ve yaşamayacakları bir ülke için gurur duyuyorlar. Dünya tersine döndü" dedi.

Soest, Avrupalı Türkleri tehdit ederek "yakında üzüntü kornaları çalacağını" savundu.

Liberal Sağ Parti (VVD), Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen'a, gösteriye neden müdahale edilmediğini ve havai fişeklerin neden engellenmediğini sordu.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, AK Partili seçmenlere Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Wilders, kutlama yapan seçmenlerin fotoğrafını paylaşarak, "Tam bir istila. Erdoğan'ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler. Uyum değil kolonizasyon" dedi.

COŞKULU KUTLAMALAR RAHATSIZ ETTİ

AK Parti'nin yurtdışında en yüksek oyu aldığı Belçika'da da seçmenler, Pazar gecesi sokağa çıktı. Heusden - Zolder kentinde AK Parti'lilerin oluşturduğu yüzlerce araçlık coşkulu konvoy FETÖ'cüleri rahatsız etti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 02:33
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  • hasanhasan19 sa önce
    bu dışardaki fetö cüleri hala vatandaşlıktan çıkarmadınızmıyazıklar olsu8n oy kullnıp hdp ye vermişler
  • AydınAydın23 sa önce
    Bunlar hala Türk’ün vatan sevgisini anlayamamış.Kitap, sancak, kılıç, vatan, ana, yar, namus. Anladın mı ....?
  • misafirmisafir17 sa önce
    ...FETÖCÜLERİ BARINDIRIYORSA HOLLANDA VE BELÇİKA HEMEN ONLARI İSTEYİN. SADECE CAHİL OLANLAR BİRBİRİRNİ ORADA FETÖCÜLÜKLE SUÇLUYORLAR.ORANIN POLİSİ BELGE İSTİYOR. VARSA BELGELER KİŞİLERİ İSTEYİN
  • HarunHarun21 sa önce
    Turkiye artik hollandaya ekenomik olarak tedbir almali siginmaci anlasmasinida iptal etmeli
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