Erdoğan kazandı, FETÖ ve Avrupa ülkeleri Avrupalı Türklere saldırıya geçti!

FETÖ'nün kapatılan haber kanalı yerine yayın yapan 'shaber3' adlı internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Avrupalı Türkleri hedef aldı

İşte FETÖ'cü hainlerin sitesinde yer alan 'Hollanda'da Erdoğan şaşkınlığı...' başlıklı haber:

KUTLAMALAR ÜZERİNDEN HEDEF ALDILAR

AK Partili seçmenlerin, Hollanda ve Belçika sokaklarında Erdoğan'ın zaferini kutlaması FETÖ ve Avrupa ülkelerini 'gürültü kirliliği' olarak nitelendirerek rahatsız etti.

Demokrasi Forumu Partisi Grup Başkanı Annabel Nanninga, "kornacı Türkler" dediği AK Parti seçmenlerinin gösterisini "tuhaf" diye değerlendirdi.

KONVOY VE KORNALAR RAHATSIZ ETMİŞ

Nanninga, 'trafiği tıkayarak yaşadıkları topluma sırt çevirdiklerini ve şok edici bir durum' dedi.

Amsterdamlı politikacı, şunları söyledi: "Umuma açık alanlarda kurallara uymamaları ve açık açık bir despota destek vermeleri kaygı verici. Bizim sokaklarımızın patronunun kim olacağına belediye başkanı, savcı ve polis üçgeni yerine AK Parti karar veriyor."

AVRUPALI TÜRKLERİN ASİMİLE OLMALARINI İSTİYORLAR

Yaşlılar Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Wil van Soest, "Bunlar çoğunlukla genç insanlar. Hiçbir zaman yaşamadıkları ve yaşamayacakları bir ülke için gurur duyuyorlar. Dünya tersine döndü" dedi.

Soest, Avrupalı Türkleri tehdit ederek "yakında üzüntü kornaları çalacağını" savundu.

Liberal Sağ Parti (VVD), Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen'a, gösteriye neden müdahale edilmediğini ve havai fişeklerin neden engellenmediğini sordu.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, AK Partili seçmenlere Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Wilders, kutlama yapan seçmenlerin fotoğrafını paylaşarak, "Tam bir istila. Erdoğan'ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler. Uyum değil kolonizasyon" dedi.

COŞKULU KUTLAMALAR RAHATSIZ ETTİ

AK Parti'nin yurtdışında en yüksek oyu aldığı Belçika'da da seçmenler, Pazar gecesi sokağa çıktı. Heusden - Zolder kentinde AK Parti'lilerin oluşturduğu yüzlerce araçlık coşkulu konvoy FETÖ'cüleri rahatsız etti.