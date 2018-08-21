Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlerin Kurban Bayramını kutladı

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.

İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır.

Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.