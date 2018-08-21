Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlerin Kurban Bayramını kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde görev yapan askerleri ziyareti sırasında Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile Mehmetçiklerin Kurban Bayramını kutladı.21 Ağustos 2018 Salı 09:28
Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:
Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum.
Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.
İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır.
Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.
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