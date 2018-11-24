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Erdoğan, Katar Emiri ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı" kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:30
Erdoğan, Katar Emiri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında 26 Kasım'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı düzenlenecek.

İşbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:30
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  4. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı
  5. Cumhurbaşkanlığı

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