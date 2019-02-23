Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. İşin ileri boyutlarını kendileri çok daha iyi biliyor. 'Ben kesmeyi çok iyi bilirim' diyen bir ahlaksız, bir adi var orada. Meğer bu adli tıp mensubuymuş. Bakın gelişte kimi nereye gönderece

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