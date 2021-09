'Erdoğan karşıtlığından dolayı siyasi ayarları bozulmuş!..'

Konumuz ayar ve ayarlanma olacağından, makalemize Tevbe suresinin 71. ayetini naklederek başlayalım. “Mü’min erkeler ve mü’min kadınlar birbirlerini dostu ve yardımcılarıdır. Onlar iyiliği tavsiye ederler, kötülükten sakındırırlar.” Bu ayette göre, müslümana, müslümandan başkası ayar veremez ve ayarlayamaz. Kur’an ve sünnete göre ayarlanmayan insanlar, zalimlerin, fasıkların, müşriklerin, münafıkların tuzağına düşmekten kurtulamazlar.

Gayr-i müslimlerin siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel ayarlarına boyun eğen müslümanlar, yoldan çıkmış fasıklık durumuna düşerler. İslam dinini kabul edenler, yoldan çıkmış, yolunu bulamamış insanlara, Kur’an ve sünnette göre ayar vermekle mükelleftirler. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmaktadır. “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir topluluk olarak yaratıldınız. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız.” (Al-i İmran 110)



Müslüman olduklarına inandığım bazı siyasi liderlerin Sayın Erdoğan’a karşı olan nefsi husumetlerinden dolayı siyasi ayarlarını bozulmaya doğru yüz tutuğunu görüyoruz. Sayın Ali Babacan, “Cumhur ittifakında yer almayacağımız kesin, Milet ittifakında mı yer alırız, yalnız mı yürürüz, yeni bir ittifak mı kurarız henüz bir kararımız yok.” Sayın Karamollaoğlu, “Millet ittifakı şimdiden adayını açıklarsa seçime kadar paçavrasını çıkarırlar.” Sayın Fatih Erbakan, “Henüz kararımızı vermedik gelişmeleri takip edeceğiz.” Sayın Ahmet Davutoğlu, kendisini eleştiren Sayın Devlet Bahçeli’ye şöyle diyor, “Ben Erdoğan değilim, bana ayar veremezsin. Senin karakterin donuk yüz, nefret dolu söz, bu duruşuyla siyaset yaptığını sanıyor.”



Bütün bu ifadelerden çıkan sonuç: Sayın Erdoğan karşıtlığından dolayı siyasi ayarları bozulmuştur. Müslüman oldukları halde, siyasi ayarları bozuk olanlar karar verme hususunda sıkıntılıdırlar. Bir tarafta hak, bir tarafta zulüm, diğer tarafta nefis olunca, karar vermekte zorlanmaktadırlar. Siyasi ayarları bozulmuş olanlar unutmasınlar ki, en kötü karar, karasızlıktan iyidir. Siyasi kararlarını veremeyen, iman ehli beylere ve mensuplarına, İslam kardeşliği hukuk içinde, şahsi fikirlerimi kendilerine arz etmek istiyorum.



1-Birlikten kuvvet doğar inancıyla, gerçekten milli görüşü içselleştirenler, milli ve manevi değerlere önem verenler, milli ve yerli bir duruştan yana olanlar,” Hayra motor şerre fren olmak” istiyorlarsa kendi öz değerlerine dönerek, samimi bir şekilde bir araya gelerek, kenarda, köşede, başka partilerin içinde savrulan insanları bir çatı altında toplayacak bir parti kurarak, (ADİL DÜZEN PARTİSİ” siyaset sahnesine çıkmalıdırlar.



2- Sayısal güce sahip, milli duruşlu bir parti olarak, vatanın ve milletin selameti için kendi inançlarına yakın olan partilerle ittifak yapmalısınız. Yüce Allah’ın rızasına uygun istişareler yaparak siyasi kararınızı vermelisiniz. Tek çatı altında güç birliği yapmazsanız, günden güne siyasi ayarınız bozulacak, dolayısıyla hem fikren, hem de sayısal olarak eriyerek, siyaset sahnesinden çekilmiş olacaksınız. Eriyerek yok olmamak için nefsinizi ayaklarınızın altına alarak, hem kendiniz için hem de ülkenin geleceği için Cumhur ittifakıyla hareket etmenizi enini boyuna düşünerek, kararsızlığınızı gidermelisiniz. Siyasi ayarları bozulanlar nefislerine mağlup oldukları için akıllarıyla değil hırlarıyla konuşmaya başlarlar. Sayın Ahmet Davutoğlu, hem mü’min, hem de bir akademisyen olarak konuşurken, nasıl bir nefret söylemi içinde olduğunu anlayamıyor. Sayın Bahçelinin kendisine yaptığı eleştiriye cevap verirken, “Ben Erdoğan değilim, bana ayar veremezsin” derken, Sayın Erdoğan’a dolaylı bir hakarette bulunduğunu anlayamayacak kadar basiretsiz olduğunu düşünemiyorum. Sayın Erdoğan’a tutarsız göndermelerde bulunurken, siyasi ayarının bozulduğunu veya bozulmaya doğru yol aldığını neden düşünemiyor? Halkımız merak ediyor, AK partisinden ayrılanların siyasi ayarları, neden hangi sebeple değişmiştir. Siyasi ayarları bozulan kardeşlerimiz, doğru ilkelerle ayar verenlere kızacaklarına, kendi ayarlarını bozan nefislerine şeytanın vesveselerine, zalimlerin ve işbirlikçilerin yalanlarına ve ayar bozucularına neden kızamıyorlar? Müslüman her an, Kur’an ve sünnette göre yeniden ayarlamalı, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etmelidir.



İyilerini tenzih ederek söylüyorum, istisnalar kaide bozmaz, genel anlamda müslümanların itikadı yönündeki ayarlarının bozukluğu az da olsa, amel bakımından ayarımız çok bozuk olduğunu söylemeliyiz. Bozulmakta olan İslami ayarımızı düzeltmek için Yüce Allah’ın (CC) emrettiği şekilde yaşamaktan, en azından saygılı olmaktan geçtiğini bilmeliyiz. İslam dinine saygılı olmayan müslümanları gerici, yobaz görerek denize dökmek isteyenler, iktidara gelmemeleri için köklerini kazıyacaklarını söyleyen cahiliye zihniyetle insanlarla dirsek teması içinde olan olanlar, ister /istemez siyasi ayarları bozulmaktadır. Cahiliye zihniyetle hareket edenler, milleti tehdit etmekten, yalanla aldatmaktan, iftiralarla karalamaktan, hakkı batılla örtmekten, güçlülerle korkutmaktan geri durmazlar. Üzülerek ifade edelim ki, siyasi ayarları bozulmuş olanlar bu çirkinlikleri ya görmüyorlar veya görmek istemiyorlar.



Sözü evirmeye çevirmeye gerek yok. Müslümanlar zalimlerin zulüm ve vahşetlerini durdurmak istiyorlarsa, zalimlerin uydurduğu izmlerden vazgeçerek, Kur’an ve sünnette sarılmaktan geçtiğini, önce kendilerine, sonra tüm insanlığa çekinmeden anlatmalıdırlar. Müslümanlar olarak, Hak ve hakikati, gücümüz oranında anlatmaya çalışırsak, Yüce Allah (CC) bizlerden yardımını esirgemeyeceğini vaat etmektedir. İslam dini, her derdin çaresidir. Bu mana beşerin uydurduğu hiçbir izme ihtiyacı yoktur. Bu özet girişten sonra, İslam ülkelerinin yöneticilerine, etkili ve yetkili bürokratlarına medya mensuplarına, aydın, yazar ve akademisyenlerine, siyaset bilimcilerine, diplomatlarına, zenginlerine, sıradan müslümanlara, hülasa yediden yetmişe herkese soruyorum. İslam ümmeti olarak neden birlikte hareket etmiyoruz? Zulme ve zalime birlikte karşı duracağınıza, neden şer güçleri keyiflendirecek sözlü ve fili eylemlerle birbiriniziniz gırtlağına sarılıyoruz? İyilerini tenzih ederek söylüyorum, dünden bugüne, batılıları taklit etmekten, modern köleleri olmaktan ve sömürülmekten kurtulmak için, her türlü bedeli ödemeyi göze alarak, yerli ve milli sanayi hamleleri yapan siyasilere bürokratlara ve işadamlarına, milletçe, milli bir duruşla neden destek vermedik, vermiyoruz? Müslümanlar olarak müslüman kardeşlerimizin hata ve kusurlarını gördüğünüz kadar, kendi hata ve kusurlarımızı neden görmüyoruz?

Özetleyerek sormaya çalıştığım bütün bu soruların tek bir cevabı vardır. İslam dininden uzaklaştığımızdan dolayı, siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel ayarlarımızın bozulması nedeniyle birçok sorunu yaşamaktayız. Ümmet bilinciyle, maddi ve manevi güçlerimizi birleştirerek, zalimlere durun dediğimiz gün, Yüce Allah’ın izniyle zafer bizim olacaktır. Unutmayalım ki, Hz. İbrahim (a.s.) tek başına Nemrutla mücadele etmiştir. Hz. Musa (a.s.) silahı olmadan Firavuna karşı gelmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashabı Ebu Cehil’in ordusuna karşı, çok az bir güçle savaşa tutuşmuştur. Yüce Allah’a olan teslimiyetleri sayesinde, Yüce Allah’ın (CC)yardımına mazhar olarak yaptıkları mücadelelerden zaferle çıkmışlardır.



Bütün bu zorlukları aşmanın birinci yolu, “Allah var, gam yok” inancıyla hareket ederek, eldeki mevcut tedbirleri aldıktan sonra Yüce Allah tevekkül etmektir. İkincisi her an sefere hazırlıklı olmaktır. Üçüncüsü dünya fani, ahiret baki inancıyla sefere çıkarken zaferi Yüce Allah’tan (CC) beklemektir. Dün Nemrut’un ateşini nura çeviren, Firavun’u ordularıyla birlikte Kızıl denizinde boğan, Ebu Cehil’i ve avanesini Bedir’de gömen Yüce Rabbimiz, günümüzün Nemrut’larını, Firavun’larını, Karun’larını, Ebu Leheb’lerini, Ebu Cehil’lerini ve akıl hocalarını da rezil ve rüsva edecektir. Bilelim ve inanalım ki; zalimlerin ve hainlerin dinimiz İslam’a, kitabımız Kur’an-a, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yaptıkları alçakça saldırıları müslümanların vurdumduymazlığı, sessiz duruşları, şer güçlerin şom ağızlıları, hileleri, yalanları, haksız dayatmaları, vahşice saldırıları, ahlaksızlıkları, zulümleri, sömürüleri, ekonomik ve teknolojik güçleri, Yüce Allah’ın takdirini değiştirmeyecektir. Müslümanlar olarak ayarımızı bozmamalıyız, ayarı bozulanların ayarını ayarlamalıyız.