Erdoğan karşıtı Fransız'dan itiraf: Olağanüstü!

Türkiye ve İslam üzerine araştırma ve yazıp çizdikleriyle tanınan Fransız profesör ve yazar Alexandre del Valle, yakın zamanda Türkiye, Erdoğan ve Atatürk hakkında söyledikleriyle dikkat çekiyor.

Del Valle'nin şiddetli Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınan Fransız milletvekili ve etkin kimselerce takip edildiği de görülüyor.

''TÜRKİYE İRAN'DAN DA İSLAMLAŞTI''

Nisan sonunda verdiği bir röportajda Alexandre del Valle, ''Türkiye'ye gittiğinizde kırsal kesiminde sizde bıraktığı etki, İran’dan çok daha İslamlaşmış bir ülkede olduğunuzdur. İslamcı bir rejim olan İran’da biz, gençlik içinde İslam'dan kopmaya talepler hissediyoruz. Türkiye'de ise tam aksi. Ülkenin batısında, İstanbul ve İzmir'de bazı Kemalist kuvvetler var, ama bugün Türkiye'nin çoğu 'yeni burjuva elitler' tarafından karelere ayrılıyor, meşhur Anadolu kaplanları ki bunlar hem Türk ekonomik başarısının, ki bu başarının itirafı takdir edilmesi gerekir, hem de İslamlaşmasının anahtar katılımcılarıdır… Erdoğan'ın başarısının sırrı budur'' ifadeleriyle bir tespitini paylaştı.

''ERDOĞAN TÜRK İNSANININ HAYAT STANDARDINI OLAĞANÜSTÜ GELİŞTİRDİ… OSMANLI OLMAK İSTİYORLAR''

Sözlerine devam eden yazar şu enteresan tespit ve görüşlerini paylaştı:

''(Erdoğan) iktidara geldiğinden beri, bilhassa da en fakir bölgelerde Türk insanının yaşam standardını neredeyse 10 kat artırdı. Hayat standardında bu olağanüstü bir gelişmedir, Atatürk'ten beri görülmedi. Böylece, 15 yılda refahı geri getiren bir adamın çifte başarısını kaydediyor ve aynı zamanda milli gururun yapısıyla oynuyor, zira biz Türkiye'nin incitilmiş hisseden bir ülke olduğunu bilmek zorundayız. Çünkü o oldukça devasa, büyük bir ülke.

Ama birçok Türk insanı için, (bir zaman) olduğu ile kıyasa göre o çok küçük bir ülke, Türkiye 1923'te Arap ve Ortadoğu toprakları ile Balkanlardaki eski Türk topraklarının kaybı üzerine kurulduğu için. Türkiye kendisini müttefik güçlerin Osmanlı İmparatorluğunu çiğnediği ve çok daha büyük olabileceği halde bugün bildiğimiz sadece bu ülkenin varlığını temin ettiği zaman olan Sevr ve 1.Dünya Savaşı ile dağıtılmış bir ülke olarak görüyor.

Ve Erdoğan da Türklere 'Balkanlar, Kıbrıs, Yunanistan ve Arap ülkelerini hakimiyet altına aldığımız vakit sizlere neo-Osmanlı gururunuzu geri getireceğim' diyor.''