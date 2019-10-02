Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla faizler yarım puan düştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amme alacaklarında uygulanacak gecikme faizinde indirim kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yüzde 2.5 olan gecikme faizi yüzde 2 olarak uygulanacak.

Amme alacaklarına ilişkin olarak uygulanan faizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 2.5 olarak amme alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme faizini yüzde 2’ye indirdi. Her ay için yüzde 2 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olarak yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önceden faiz yüzde 2.5 olarak uygulanıyordu.

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