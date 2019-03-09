Erdoğan: Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor Erdoğan: Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar.

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