Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner." dedi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldiği görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.

Burada konuşan Erdoğan, hem Türk milletine hem de ümitlerini Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlara faydalı olabilmenin şartının sürekli güçlenerek, yola devam etmek olduğunu bildiklerini söyledi.

"Biz tökezlersek, ülkemiz sadece sarsılır ama emin olun böyle bir durumda Irak'tan Suriye'ye kadar tüm mazlumlar yerle yeksan olur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner. Biz tökezlersek, coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek hiç şüpheniz olmasın, bölgemizdeki diğer halkların yaşadıkları felaketin bin beteriyle karşılaşırız. Bunun için Türkiye'nin mutlaka dimdik ayakta kalması şarttır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ayakta kalmasının yolunun da milletin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirmesinden geçtiğine işaret etti.

Seçim dönemleri, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz." ifadesini kullandı.

- "Asıl mesele Cumhur İttifakı meselesi değildir"

Erdoğan, vefatının 8'inci seneidevriyesinde Türkiye tarihine damga vurmuş siyaset ve gönül insanı 54'üncü Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad etti.

"Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken bu partileri bir araya getirenlerin amacı, herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aslına bakılırsa bizim için mahalli seçimler sadece mahalli seçimlerdir. Kazandığımız belediyelerde, milletimize, şehirlerimize en güzel hizmetleri vermenin, en iyi projeleri hayata geçirmenin çabası içinde olacağız. Bunun için 'belediye işi, gönül işi' diyoruz.

Ama karşımızdakiler meseleye asla böyle bakmıyor. Onlar için asıl mesele, AK Parti meselesi değildir, onlar için asıl mesele Cumhur İttifakı meselesi değildir, onlar için asıl mesele Tayyip Erdoğan meselesi de değildir. Buradaki asıl mesele Türkiye'dir, buradaki asıl mesele Türkiye'nin güçlenmesidir, buradaki asıl mesele Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde hayata geçirmeye çalıştığı onurlu, adil, etkin politikalardır."

- "Sizlerden mücadelemiz için destek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördüklerini ve karşı çıktıklarını vurguladı.

Irak'ta oynanan oyunu gördüklerini ve ağırlıklarını koyduklarını ve bozduklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik. Biz Doğu Akdeniz'de Karadeniz'de Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da aynı şekilde ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumette büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.

Sizlerden alelade bir siyasi rekabet için değil, işte bu mücadelemiz için destek istiyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunda kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla velhasıl hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun tüm kesimleriyle milletimiz olacaktır. Şayet bir kayıp olursa da bunun bedelini aynı şekilde 82 milyon hep birlikte ödeyeceğiz. Beka meselesi dediğimiz işte budur. Biz 31 Mart seçimlerine işte bu anlayışla bakıyoruz."

- "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin desteği daha önemli"

Bu seçimleri sağ salim geride bıraktıklarında Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu Türkiye'ye bağlamış olanların dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu mücadelede herkesin desteği önemli ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin desteği daha önemli. Çünkü en büyük oyunlar bu bölgelerimiz üzerinde oynanıyor. Hem ülkemizin geleceğini aydınlatmak hem de bu oyunları bir kez daha bozmak için gelin el ele, gönül gönüle verelim ve bu şekilde de ülkemizin yarınlarını çok daha güçlü bir hale getirelim."

(Bitti)