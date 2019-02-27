0553 313 94 23

Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"- "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek"- "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz"- "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar"- "Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner." dedi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldiği görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.

Burada konuşan Erdoğan, hem Türk milletine hem de ümitlerini Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlara faydalı olabilmenin şartının sürekli güçlenerek, yola devam etmek olduğunu bildiklerini söyledi.

"Biz tökezlersek, ülkemiz sadece sarsılır ama emin olun böyle bir durumda Irak'tan Suriye'ye kadar tüm mazlumlar yerle yeksan olur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner. Biz tökezlersek, coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek hiç şüpheniz olmasın, bölgemizdeki diğer halkların yaşadıkları felaketin bin beteriyle karşılaşırız. Bunun için Türkiye'nin mutlaka dimdik ayakta kalması şarttır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ayakta kalmasının yolunun da milletin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirmesinden geçtiğine işaret etti.

Seçim dönemleri, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz." ifadesini kullandı.

- "Asıl mesele Cumhur İttifakı meselesi değildir"

Erdoğan, vefatının 8'inci seneidevriyesinde Türkiye tarihine damga vurmuş siyaset ve gönül insanı 54'üncü Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad etti.

"Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken bu partileri bir araya getirenlerin amacı, herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aslına bakılırsa bizim için mahalli seçimler sadece mahalli seçimlerdir. Kazandığımız belediyelerde, milletimize, şehirlerimize en güzel hizmetleri vermenin, en iyi projeleri hayata geçirmenin çabası içinde olacağız. Bunun için 'belediye işi, gönül işi' diyoruz.

Ama karşımızdakiler meseleye asla böyle bakmıyor. Onlar için asıl mesele, AK Parti meselesi değildir, onlar için asıl mesele Cumhur İttifakı meselesi değildir, onlar için asıl mesele Tayyip Erdoğan meselesi de değildir. Buradaki asıl mesele Türkiye'dir, buradaki asıl mesele Türkiye'nin güçlenmesidir, buradaki asıl mesele Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde hayata geçirmeye çalıştığı onurlu, adil, etkin politikalardır."

- "Sizlerden mücadelemiz için destek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördüklerini ve karşı çıktıklarını vurguladı.

Irak'ta oynanan oyunu gördüklerini ve ağırlıklarını koyduklarını ve bozduklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik. Biz Doğu Akdeniz'de Karadeniz'de Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da aynı şekilde ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumette büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.

Sizlerden alelade bir siyasi rekabet için değil, işte bu mücadelemiz için destek istiyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunda kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla velhasıl hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun tüm kesimleriyle milletimiz olacaktır. Şayet bir kayıp olursa da bunun bedelini aynı şekilde 82 milyon hep birlikte ödeyeceğiz. Beka meselesi dediğimiz işte budur. Biz 31 Mart seçimlerine işte bu anlayışla bakıyoruz."

- "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin desteği daha önemli"

Bu seçimleri sağ salim geride bıraktıklarında Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu Türkiye'ye bağlamış olanların dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu mücadelede herkesin desteği önemli ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin desteği daha önemli. Çünkü en büyük oyunlar bu bölgelerimiz üzerinde oynanıyor. Hem ülkemizin geleceğini aydınlatmak hem de bu oyunları bir kez daha bozmak için gelin el ele, gönül gönüle verelim ve bu şekilde de ülkemizin yarınlarını çok daha güçlü bir hale getirelim."

(Bitti)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderleriyle bir araya geldi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da yarın okullar tatil olacak mı? Malatya'da 28 Şubat Perşembe kar tatili
    1. Malatya'da yarın okullar tatil olacak..
    2. ABD'den Venezuela'nın diyalog..
    3. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    4. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    5. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    6. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    7. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    8. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    9. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    10. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    11. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    12. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    13. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    15. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    16. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    17. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    18. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    19. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    20. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    21. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    22. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    23. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    24. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    25. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    26. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    27. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    28. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    29. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    30. WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik..
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor