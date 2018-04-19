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Erdoğan bugün kahvaltıda milletvekilleriyle ne konuştu?

AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı" uyarısında bulunduğu ve Doğu, Güneydoğu ve Trakya'da performansın artırılmasını istediği öne sürüldü.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:57
Erdoğan bugün kahvaltıda milletvekilleriyle ne konuştu?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre Erdoğan kahvaltıda sadakat vurgusu yaparak "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı" uyarısında bulundu.

Neden seçime gidildiği konusunda milletvekillerine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına atıfta bulunarak "Tevafuk, biz de il ve ilçe kongrelerimizi yapmıştık. 79 ilimizin kongresine Başbakan ve ben gittik. En son İstanbul olacaktı" dediği öğrenildi.

CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın seçimlerden sonra CHP'nin durumunun daha da kötüye gideceğini, daha da marjinalleşeceğini söylediği öğrenildi.

Erdoğan'ın PKK uzantısı HDP ile ilgili olarak da "Bölgede o partiye karşı büyük başarı elde etmek gerekiyor" dediği öne sürüldü.

Milletvekilleri ve teşkilatların çok iyi çalışması gerektiğini kaydeden Erdoğan'ın "Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Aynı zamanda Erdoğan'ın "Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik" dediği iddia edildi.

Erdoğan'ın bir başka uyarısının da Trakya'ya dönük olduğu belirtildi. Erdoğan vekillere, Doğu ve Güneydoğu'daki gibi Trakya'da performansın artırılması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:57
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • E, hırpalayan hırpalanır!E, hırpalayan hırpalanır!2 sa önce
    Yalnız Abüllâ Şener' i otüpisden indirirken neresine vurdunuz bilmiyorum; adam şu an down sendromlu tepkisi veriy!
  • MilletMillet3 sa önce
    Reisim pusuda bekleyen kriptolara dikkat .Kripto aramasına önce size en yakınlardan başlayınız. Denizlinin neredeyse tamamının değişmesi gerekiyor . Denizlide bir küçük anket yaptırmanız yeterli olacak
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