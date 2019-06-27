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Erdoğan, Japonya’da çay seremonisine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Japonya’da çay seremonisine katıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:58
Erdoğan, Japonya’da çay seremonisine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Japonya’da çay seremonisine katıldı.


G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi’ni gezerek, çay seremonisine katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı tevdi edildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:58
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